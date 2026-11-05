مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: در حال حاضر بارش باران در تمامی جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی استان جریان دارد، اما با تلاش نیرو‌های راهداری، تمامی جاده‌ها باز بوده و تردد در آنها به‌صورت روان در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،خدابخشی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان راهداری استان افزود: در پی آغاز بارش‌ها، ۴۲ راهدارخانه و بیش از ۴۵۰ نیروی پرتلاش راهداری در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در صورت نیاز به خدمت‌رسانی و برف‌روبی در محور‌های کوهستانی اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در ادامه توصیه‌های مهمی را به رانندگان و مسافران ارائه داد و گفت: با توجه به لغزندگی جاده‌ها ناشی از بارش باران و احتمال بارش برف در گردنه‌ها و ارتفاعات، از تمامی شهروندان تقاضا می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً وسایل ضروری ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.