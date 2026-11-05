معاون وزیر امور خارجه یمن اعلام کرد: رژیم سعودی باید از آنچه بر سر اربابانش می‌آید درس عبرت بگیرد و به تجاوز علیه یمن پایان دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره، عبدالواحد ابو راس معاون وزیر امور خارجه یمن اعلام کرد، رژیم سعودی باید از آنچه بر سر اربابانش می‌آید درس عبرت بگیرد و به تجاوز علیه یمن پایان دهد.

وی افزود: شکاف‌ها و لرزه‌های سیاسی که اکنون آمریکا و رژیم صهیونیستی را فرا گرفته بازتابی از شکست نظامی آنها در جنگ علیه امت اسلامی است.

وی تاکید کرد: غزه، همواره شاهد دروغین بودن شعار‌های بشردوستانه و اخلاقی آنها بوده است و خواهد ماند و ماهیت این شعار‌ها را بر ملا کرده است و کسانی که این شعار‌ها را می‌دهند سرنگون خواهد کرد.