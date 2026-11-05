رئیس پلیس آگاهی گیلان از دستگیری ۱۵ سارق و یک مالخر با اجرای طرح سه‌روزه مقابله با سرقت منزل و اعتراف آنان به ۲۶ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی ابلاغ اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در استان، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت که مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اجرای چند عملیات جداگانه موفق شدند ۱۵ سارق و یک مالخر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۶ فقره سرقت منزل تصریح کرد: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.