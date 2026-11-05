به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی و حاج‌علی‌اکبری، عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام و دعای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جریان وضعیت درمانی حضرت آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید قرار گرفتند.

حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در پی بیماری به بیمارستان منتقل شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.