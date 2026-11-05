پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با تأکید بر اجرای دستور رهبری مبنی بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی گفت: هر نقطهای که نیاز باشد، در آینده مورد ضربه قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رسول سنائی راد در اجتماع خادمیاران رضوی شهرستان ورامین افزود: امروز سامانههایی در اختیار داریم که الزاماً به معنی شلیک از داخل مرزهایمان نیست و همانگونه که امام شهیدمان فرمودند، این جنگ منطقهای شد، امروز هم مطمئن باشید که این فرمان رهبر معظم انقلاب قابلیت تحقق دارد.
وی افزود: یاران جمهوری اسلامی ایران در طول و عرض جغرافیایی دنیا مستقر هستند و میتوانند به دشمن با روشها و ابزار مختلف ضربه بزنند.