استاندار اردبیل خواستار تسریع پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان به استعلامات مرتبط با صنایع تولیدی برای رفع موانع فعالیت و حمایت از واحدهای اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست هفتگی با جمعی از کارآفرینان استان، حمایت از اشتغال و پایداری واحدهای تولیدی را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت صنایع تاکید کرد.

وی افزود: بهره‌گیری حداکثری از سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اردبیل فرصتی برای حمایت از واحدهای اقتصادی و پیگیری و رفع موانع تولید است.

استاندار اردبیل بیان کرد: با توجه به اهمیت تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع، تربیت نیروی ماهر و فنی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی استان یک ضرورت است.