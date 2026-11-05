دختران دوومیدانی‌کار چادرملوی اردکان در روز نخست مرحله پایانی لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور در رده جوانان با کسب سه مقام نخست و چندین سکوی دومی و سومی، شروع موفقی در این رقابت‌ها داشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دختران تیم دوومیدانی چادرملوی اردکان در روز نخست مرحله پایانی لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند و سه عنوان نخست را از آن خود کردند.

در رقابت‌های روز نخست، مائده شه‌پری در ماده ۱۵۰۰ متر و مهشید کیانی در ماده ۵۰۰۰ متر با عبور از رقبای خود به مقام قهرمانی رسیدند.

همچنین ثنا شهشانی در ماده هفتگانه با کسب ۲۱۶۸ امتیاز در پایان روز نخست در جایگاه اول قرار گرفت و ساجده سرافراز نیز با ۲۱۳۱ امتیاز، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

در دیگر مواد، پریا پرویزپور در ۱۰۰ متر با مانع، روشن رزمی در ۴۰۰ متر، ندا عابدینی در پرش سه‌گام و‌ام‌البنین طهرانی در پرتاب وزنه به مقام دوم دست یافتند.

کوثر تابش در ۱۵۰۰ متر و آیناز نیازمند در ۴۰۰ متر نیز مقام سوم را کسب کردند.

در ماده ۱۰۰ متر، سارا ملامعصومی چهارم و عارفه پایدار هفتم شدند. همچنین زهرا کارگر در پرش سه‌گام پنجم و مبینا مصطفوی در پرتاب وزنه چهارم شد.

بدین ترتیب، دختران چادرملوی اردکان در نخستین روز مرحله پایانی لیگ دوومیدانی جوانان کشور با کسب سه عنوان نخست و چندین مقام ارزشمند دیگر، حضوری موفق و امیدبخش را به ثبت رساندند.