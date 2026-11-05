شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای کرج با ثبت عدد ۷۰ در وضعیت قابل قبول قرار گرفت؛ همچنین میانگین کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز در همین شرایط گزارش شده است.

کیفیت هوای کرج در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

کیفیت هوای کرج در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز ، براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی کرج، بررسی وضعیت ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا نشان می‌دهد مناطق ۵، ۶ و ۸ کرج از هوای پاک برخوردارند و کیفیت هوا در سایر مناطق این شهر در محدوده قابل قبول قرار دارد.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا (AQI)، اعداد صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ بیانگر هوای قابل قبول و ۱۰۱ تا ۱۵۰ نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین شاخص ۱۵۱ تا ۲۰۰ در محدوده ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در وضعیت بسیار ناسالم و اعداد ۳۰۱ تا ۵۰۰ نشان‌دهنده شرایط بسیار خطرناک قرار می‌گیرد.