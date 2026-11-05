به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "احمد ملکی" با اعلام اینکه در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل و انتقال مواد مخدر صنعتی از استان گلستان به مقصد بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت گفت: مأموران پس از هماهنگی قضائی و اعزام سه اکیپ به محور مواصلاتی آشخانه به بجنورد، خودروی موردنظر را شناسایی و در مقابل پلیس‌راه امین‌الله متوقف کردند.

وی با بیان اینکه پس از انتقال خودرو و راننده به مقر پلیس و انجام بازرسی تکمیلی، یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین که به‌صورت حرفه‌ای در سه قوطی داخل باک سوخت جاساز شده بود، کشف و ضبط شد، افزود: در این رابطه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شد.