به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی رجب‌زاده سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی درباره دیدار پیش‌روی این تیم برابر پرسپولیس در هفته دوازدهم اظهار داشت: بازی با تیم‌های بزرگ پایتخت همیشه جذاب است و فرصت بسیار خوبی برای بازیکنانی محسوب می‌شود که می‌خواهند توانایی‌های خود را به فوتبال کشور نشان دهند. این مسابقات همچنین فرصتی برای تیم‌هاست تا انسجام، هویت و شخصیت تیمی خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: فکر می‌کنم تیم خوبی داریم و در هفته‌های اخیر توانستیم روند مناسبی را طی کنیم. تلاش کردیم اعتمادبه‌نفس را به تیم برگردانیم. پرسپولیس همواره یکی از تیم‌های بزرگ ایران و آسیاست و بازی مقابل این تیم، چه در خانه و چه در تهران، دشوار، اما جذاب است.

سرمربی فجرسپاسی ادامه داد: تلاش می‌کنیم فوتبالی منسجم، منطقی و با برنامه ارائه دهیم. برای این مسابقه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدوارم بازیکنان روز خوبی داشته باشند و عملکرد فنی مناسبی از خود نشان دهند. فارغ از نتیجه، هدف ما ارائه یک بازی خوب است تا تماشاگران از دیدن فوتبال لذت ببرند.

رجب‌زاده درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند نیز گفت: بیرانوند سرباز ما شده و در حال حاضر بازیکن تیم ما محسوب می‌شود، اما مصدومیتی داشته و در حال پیگیری وضعیت درمانی خود است. او در مقطع فعلی جزو سه نامزد بهترین بازیکن سال آسیا قرار دارد و پیگیر مسائل مربوط به خودش است.

وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در مجموع حدود پنج ماه در خدمت تیم ما باشد که تا نیم‌فصل، نزدیک به دو ماه از این مدت باقی می‌ماند. این موضوع را به باشگاه واگذار کرده‌ام تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. ما در حال حاضر سه دروازه‌بان خوب و آماده داریم و بیرانوند هم یکی از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ فوتبال ایران است. باید با برنامه‌ریزی مناسبی از این شرایط عبور کنیم تا نه خود بیرانوند آسیب ببیند و نه باشگاه متضرر شود. ضمن اینکه او ترک خدمت نکرده است.

سرمربی فجر در پایان تاکید کرد که از برگزاری جام حذفی استقبال می‌کند.