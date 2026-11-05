به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات محرم یکی از عملیات‌های طلایی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بود که در آبان سال ۶۱ انجام شد.

عملیات محرم روایت پیروزی رزمندگان اسلام در سخت‌ترین شرایط و موانع دشمن بعثی است و در این عملیات علاوه بر آزاد سازی شهر‌های مرزی دهلران و موسیان نتایج مهم دیگری داشت، رزمندگان استان مرکزی در پیروزی این عملیات نقش مهمی داشتند.

عملیات محرم در سه مرحله و با هدف آزادسازی بخشی از اراضی ایران که در دست عراق بود، انجام شد.

مرحله نخست این عملیات با رمز مبارک " یا زینب (س) در دهم آبان ماه سال ۶۱ انجام شد و رزمندگان اسلام در همان دقایق ابتدایی عملیات، شماری از نیرو‌های عراقی را به اسارت درآوردند و توانستند ۵۵۰ کیلومتر مربع از خاک ایران و ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک عراق را آزاد کنند.

مرحله دوم عملیات در ۱۲ و مرحله سوم در ۱۶ آبان انجام شد و در این مرحله نیرو‌های ایرانی با حمله به یگان‌های عراقی که قصد ورود به منطقه داشتند، خسارت‌های سنگینی به دشمن وارد کردند.

در نتیجه عملیات محرم علاوه بر آزاد شدن ۷۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران، تصرف ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک عراق، انهدام ۲۷۰ تانک و نفربر، ۲۵۰ خودروی نظامی، سرنگون شدن ۱۲ هواپیما و کشته یا مجروح شدن شش هزار نفر و به اِسارت درآمدن دو هزار و ۳۵۰ عراقی نیز از دیگر نتایج این عملیات بود.

عملیات محرم برگ زرینی را در تاریخ دفاع مقرس رقم زد و به یکی از رویداد‌های ماندگار هشت سال دفاع مقدس و بخشی از حافظه تاریخی مردم ایران تبدیل شد.