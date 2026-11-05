استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو گفت: با توجه به شرایط کوهستانی استان و احتمال وقوع سیلاب، آب‌گرفتگی، برف و کولاک و انسداد محور‌های مواصلاتی، همه دستگاه‌ها باید پیش از وقوع حوادث، اقدامات پیشگیرانه را با جدیت دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی در نشست شورای مدیریت بحران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارش‌های قابل توجه در روز‌های آینده گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، دهیاران و نیرو‌های امدادی باید با آمادگی کامل در میدان حضور داشته باشند و هیچ مدیری نباید انجام وظایف خود را به زمان وقوع حادثه موکول کند.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان و پراکندگی سکونتگاه‌ها، تعدد رودخانه‌ها و گستردگی بخش کشاورزی افزود: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بررسی وضعیت بند‌های خاکی، کانال‌ها و پل‌ها و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها باید پیش از آغاز بارش‌ها در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

مردانی همچنین بر آماده‌سازی ماشین‌آلات راهداری، تأمین شن و نمک، سوخت و نیروی انسانی مورد نیاز و تعیین محل استقرار تجهیزات در گردنه‌ها و محور‌های صعب‌العبور تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های امدادی، هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری‌ها و مراکز درمانی نیز باید از نظر تجهیزات، خودروها، نیروی عملیاتی و امکانات اسکان اضطراری در آمادگی کامل باشند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری افزود: شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات باید با بررسی شبکه‌ها و تأسیسات، برای جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی و ترمیم سریع خسارات احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

وی اطلاع‌رسانی به‌موقع هشدار‌های هواشناسی به‌ویژه برای ساکنان مناطق روستایی، عشایری و نقاط پرخطر را ضروری دانست و افزود: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید کشیک‌های فعال و شبانه‌روزی برقرار کنند و فهرست مسئولان کشیک و برنامه عملیاتی شرایط اضطراری را به مدیریت بحران استان ارائه دهند.

مردانی با اشاره به احتمال بارش در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، کیار، فارسان و بن خاطرنشان کرد: ملاک ارزیابی مدیران و فرمانداران، آمادگی واقعی در میدان و توانایی خدمت‌رسانی هنگام حادثه است و هیچ مدیری به بهانه مأموریت، مرخصی یا تعطیلات نباید محل خدمت خود را ترک کند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: بر اساس شرایط موجود، استان باید ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کند و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جدی همه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است.

وی تنظیم دمای مناسب وسایل گرمایشی، جلوگیری از گرم‌کردن فضا‌های بلااستفاده، عایق‌بندی در‌ها و پنجره‌ها و خاموش‌کردن تجهیزات برقی غیرضروری را از مهم‌ترین راهکار‌های مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد.

مردانی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف گاز به پایداری شبکه انرژی و استمرار فعالیت صنایع کمک می‌کند، افزود: همراهی مردم در مدیریت مصرف می‌تواند زمینه تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی و بیکاری کارگران را فراهم کند.

وی از صداوسیمای مرکز استان، رسانه‌ها، روابط عمومی دستگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و ائمه جمعه و جماعات خواست با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مستمر، ضرورت مدیریت مصرف انرژی را برای مردم تبیین کنند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان، بر لزوم هماهنگی، نظارت مستمر و آمادگی همه‌جانبه برای حفاظت از جان و مال مردم و زیرساخت‌های استان در برابر مخاطرات جوی تأکید کرد.