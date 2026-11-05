به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های شمس آذر قزوین و صنعت نفت‌آبادان در هفته دوازدهم لیگ برتر ایران در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد و در نهایت با برتری یک بر صفر صنعت نفت‌آبادان به پایان رسید.

شمس آذر با این شکست، ۷ امتیازی ماند و در رده هفدهم ایستاد و صنعت نفت‌آبادان با این برد ۱۰ امتیازی شد و در رده پانزدهم قرار گرفت.

ترکیب شمس‌آذر:

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، امیررضا کرمی، امیر طاهر، محمدرضا رضایی، امیرمحمد محکم کار، احمد نصیری، مهدی ممی زاده، میلاد سورگی، رضا محمدی، محمد منصوری

سرمربی: وحید رضایی

ترکیب صنعت نفت:

احمد گوهری، میثم تهی دست، میثم تیموری، محمد آقا جان پور، محمد حسین فلاح، علی طاهران، طالب ریکانی کاپیتان، خشایار زبرجد، میلاد فخرالدینی، اریک باگناما، محسن سیفی

سرمربی: سیروس پورموسوی