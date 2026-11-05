از کارگاه‌های مهارت‌آموزی بانوان تا برنامه‌های فرهنگی و مذهبی کودکان؛ مسجد سردارین قزوین با برگزاری رویداد‌های متنوع، به مرکزی برای رشد مهارتی و فرهنگی ساکنان محله تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مسجد سردارین در انتهای خیابان تبریز قزوین با برگزاری کارگاه‌های تخصصی از جمله خیاطی، صنایع دستی (بافندگی سبد) و آموزش‌های مذهبی، میزبان گروه‌های مختلف از زنان و کودکان است.

این برنامه‌ها با هدف ارتقای سطح دانش فنی بانوان و آشنایی کودکان با مفاهیم دینی و مهارتی طراحی شده است.

در بخش مهارت‌آموزی بانوان، کارگاه‌های خیاطی و بافندگی سبد با مشارکت فعال زنان برگزار شد.

در این بخش، کارآموزان ضمن کار با دستگاه‌های خیاطی، مهارت‌های ظریف بافت سبد را نیز فرا می‌گیرند که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال خانگی و خودکفایی آنان باشد.

همزمان با این کارگاه‌ها، بخش آموزش کودکان و نوجوانان نیز با فعالیت‌های متنوعی از جمله بازی‌های حرکتی و جلسات آموزش مذهبی همراه است.

همچنین جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی‌های کوتاه توسط مربیان و روحانیون، فضای معنوی خاصی را برای حضور کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.

این رویداد که با حضور جمعی از مربیان و فعالان فرهنگی برگزار شد، نشان‌دهنده اهمیت ترکیب آموزش‌های مهارتی و تربیتی در مراکز محلی برای توسعه همه‌جانبه جامعه است.



