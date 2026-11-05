به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فجرسپاسی که فردا از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد، اظهار داشت: ابتدا باید به جامعه ورزش و فوتبال درگذشت حمید علیدوستی و حسن حبیبی، دو پیشکسوت نامی فوتبال کشور را تسلیت بگویم.

وی افزود: بازی بسیار مهمی داریم که یک فینال دیگر است. باید هوشمندانه عمل کنیم، چراکه فجر از تیم‌های خوب امسال است که بازیکنان باکیفیت و مربیان خوبی دارد و بازی‌های خوبی ارائه کرده است. از زمانی که رجب‌زاده آماده نتایج خوبی از سوی این تیم ثبت شده است. ما محکوم به بردن هستیم.

تارتار در خصوص اینکه هواداران از صحبت‌های وی در خصوص مسیر مشکل برای قهرمانی ناراحت شده‌اند، بیان کرد: مورینیو قبل از بازی تیمش در آرامش کامل در خصوص قهرمانی صحبت کرد و من بعد از بازی پرفشار نساجی صحبت کردم. طبیعی است یک مربی برای اینکه تیم قوی‌تری بسازد، نیاز به زمان دارد. همه تیم‌های مدعی در شوع فصل مشخص هستند، چه رئال باشد چه پرسپولیس. باید از همان اول برای قهرمانی بجنگیم. باید زمان بگذرد تا ایده‌های ما در تیم شکل بگیرد. برای قهرمانی باید از روز اول بجنگیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: در اولین پنجره نقل و انتقالات حضور خود خوب عمل کردیم. من حرف‌هایم را کامل نتوانستم بزنم و هواداران متوجه نشدند. برخی می‌خواهند ما را به حاشیه ببرند، اما هواداران حواسشان هست.

وی در مورد در اختیار داشتن بازیکنان خوب و سختی چیدن ترکیب، توضیح داد: در هر بازی، ۱۱ نفر می‌توانند از ابتدا به میدان بروند و در تمامی پست‌های تیم ما، رقابت وجود دارد. مثلا در مقطعی که ابوالفضل جلالی مصدوم شد، مهدی تیکدری در پست دفاع چپ خوب کار کرد. سعی می‌کنیم به تناوب از بازیکنان استفاده کنیم.

سرمربی پرسپولیس، ادامه داد: خوش‌بین‌ترین هوادار ما نیز فکر نمی‌کرد تا هفته یازدهم در صدر جدول باشیم. تیم، دو سال بد داشت و بیش از ۵۰ درصد تغییرات شده است. اول فصل می‌گفتند چرا بازیکن معمولی جذب کردید و حالا می‌گویند با این نفرات کهکشانی باید با اقتدار در صدر جدول باشید. اکنون از لحاظ هجومی و دفاعی بهترین هستیم.

تارتار در مورد صحبت‌های مدیرعامل استقلال خوزستان که مدعی شده او قبل از بازی با آبی‌های خوزستان با بازیکن این تیم تماس داشته، بیان کرد: ۲۰ سال است مربیگری می‌کنم و قبل از آن ۱۹ سال بازی کردم. همه من را می‌شناسند و اگر این حرف‌ها در مورد مربی جوانی بود شاید این اتهامات را می‌شد زد. ۶۰۰ شاگرد داشتم و چطور این همه سال حرف و حدیثی نبود؟ نمی‌توانم به کسی تهمت بزنم، اما برخی با اسم آوردن از پرسپولیس، می‌خواهند دیده شوند. اعتبار و آبرویم را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم و تا آخرش این موضوع را پیگیر هستم.

وی در مورد حمایت‌های علی پروین، بیان کرد: وقتی علی پروین این حرف‌ها را می‌زند، دلگرم می‌شویم. انتقاد دیگران هم موجب می‌شود با قدرت بیشتری کار کنیم.

تارتار گفت: برگزاری جام حذفی برای فوتبال ما بهتر است، چون در آن استعداد‌های جدید دیده می‌شوند. ضمن اینکه دیگر بهانه‌ای برای برگزار نشدن جام حذفی نیست.

سرمربی پرسپولیس در ادامه تاکید کرد که محمدحسین کنعانی زادگان، باکیچ و محمد خدابنده‌لو در دیدار فردا غایب هستند.

وی در مورد تعویق جام ملت‌ها و احتمال جوانگرایی در تیم ملی، گفت: با تعویق جام ملت‌ها فرصت خوبی است که جوانان را ارزیابی کنیم، البته باید به سلیقه کادرفنی هر تیمی احترام گذاشت.