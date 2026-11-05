رجب‌زاده: آقای بیرانوند سرباز ما شده‌اند و در حال حاضر بازیکن ما هستند. ایشان مصدومیتی دارند که پیگیر درمان آن هستند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی رجب زاده سرمربی فجر سپاسی پیش از بازی تیمش مقابل پرسپولیس گفت: آقای بیرانوند سرباز شده است و هم اکنون بازیکن ماست ولی مصدومیتی داشت که پیگیر آن است . ضمن اینکه او نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا است و پیگیر این مسائل نیز هست .

او در خصوص مدت حضور این بازیکن ملی پوش در جمع شیرازی‌ها توضیح داد: علیرضا بیرانوند شاید فقط پنج ماه سرباز ما باشد. یعنی تا نیم فصل شود، شاید حدود دو ماه در اختیار تیم فجر باشد. این مسائل را من به باشگاه محول کردم، چون الان سه دروازه‌بان خوب و سرحال داریم و آقای بیرانوند هم از گلر‌های خوب تاریخ فوتبال ما هست. بنابر این، باید باید با برنامه ریزی درست از این مساله عبور کنیم تا نه خود آقای بیرانوند آسیب ببیند و نه باشگاه.

سرمربی فجر در واکنش به اینکه او بدون اطلاع قبلی نسبت به ترک باشگاه فجر اقدام کرده نیز تاکید کرد: «اصلا صحت ندارد. وی هر کاری انجام می‌دهد با هماهنگی باشگاه است.