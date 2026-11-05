معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام تسهیلات اشتغال‌زایی سربازان ماهر خبر داد و اعلام کرد: مشمولان واجد شرایط که از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک معتبر مهارتی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ محمد خدامی ، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز افزود: مرحله دوم پرداخت تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال سربازان دارای مهارت‌های حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه ورود آنان به بازار کار از مهرماه امسال آغاز شده و ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این فرصت برای سربازان ماهر نیروهای مسلح در سراسر کشور در نظر گرفته شده است که در بازه زمانی اعلام‌شده کارت پایان خدمت دریافت کرده‌اند، اما در مرحله نخست موفق به ثبت‌نام و ارائه درخواست نشده‌اند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز با تأکید بر لزوم احراز مهارت متقاضیان تصریح کرد: ارائه مستندات معتبر در زمینه مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای از الزامات دریافت این تسهیلات است و متقاضیان باید مدارک مربوط را هنگام ثبت‌نام در سامانه بارگذاری کنند.

خدامی از متقاضیان واجد شرایط خواست برای بهره‌مندی از این فرصت به سامانه «سماسو» مراجعه کرده و پس از ورود به سامانه، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و مدارک مهارتی خود را بارگذاری کنند.

اجرای این طرح در مرحله دوم، فرصتی دوباره برای سربازان ماهری است که در دوره نخست از ثبت درخواست بازمانده‌اند تا با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکار و اشتغال متناسب با توانمندی‌های خود را فراهم کنند.