چین در ادامه چالش‌های تجاری با آمریکا، تعرفه‌های ضددامپینگ و ضدیارانه بر واردات ان‌پروپانول از این کشور را برای پنج سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری رویترز، پکن اعلام کرد: به واشنگتن امتیاز رایگان نمی‌دهد؛ تعرفه‌ها پابرجا و خریدها مشروط ادامه دارد.

چین در ادامه چالش‌های تجاری با آمریکا، تعرفه‌های ضددامپینگ و ضدیارانه بر واردات ان‌پروپانول از این کشور را برای پنج سال دیگر تمدید کرد و هم‌زمان آمادگی خود را برای افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا، به اجرای توافق دوجانبه درباره کاهش متقابل تعرفه‌ها مشروط ساخت؛ تصمیمی که نشان می‌دهد پکن قصد ندارد بدون دریافت امتیاز متقابل، در مناقشات تجاری با واشنگتن عقب‌نشینی کند.