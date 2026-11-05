سومین همایش بزرگ ستاد صبر چهارمحال و بختیاری با عنوان «شکوه صبر» با حضور رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در شهرکرد برگزار شد؛ همایشی که در بخشی از آن، طایفه‌ای از ایل بزرگ بختیاری از خون فرزند خود که در جریان یک نزاع به قتل رسیده بود، گذشتند و از خانواده مقتول تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این همایش، حجت‌الاسلام موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، با اشاره به ریشه‌های تاریخی قضاوت و داوری گفت: بحث قضا و داوری همواره در طول تاریخ بشری وجود داشته و کسانی که به این امر می‌پرداختند، نقش مهمی نیز در نظم جامعه داشتند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌های اجتماعی، به کثرت پرونده‌های موجود در محاکم استان اشاره کرد و این حجم از پرونده‌ها را با فرهنگ مردم این استان سازگار ندانست.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از خانواده و اتخاذ سبک زندگی اسلامی، با الگوبرداری از سیره حضرت زهرا (س)، تأکید کرد و از لزوم مقابله با بی‌اخلاقی‌ها و تلاش برای حفظ پیوند میان مردم و مراجع دینی برای رفع درد‌های اجتماعی سخن گفت.

رئیس کل دادگستری استان هم با اشاره به پیچیدگی‌ها و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوقی و احتمال تحمیل هزینه‌های اضافی به خواهان، بر ضرورت مراجعه به شورا‌های حل اختلاف در مراحل اولیه تأکید کرد و افزود: بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری دارای ماهیتی قابل گذشت هستند و اصرار بر پیگیری قضایی در برخی موارد می‌تواند موجب ایجاد عقده و کینه در دل محکوم‌علیه شود.

حجت الاسلام حسینی با استناد به آموزه‌های دینی یادآور شد: همه انسان‌ها و به‌ویژه شیعیان، به عنوان جانشینان خدا بر روی زمین، باید با الگوبرداری از اخلاق پیامبر اکرم (ص) و با تکیه بر مکارم اخلاقی، در مسیر صلح و اصلاح ذات‌البین گام بردارند.

در بخشی از این همایش، در روایتی از شکوه صبر و گذشت، طایفه‌ای از ایل بزرگ بختیاری از خون فرزند خود که در جریان یک نزاع به قتل رسیده بود، گذشتند که به پاس این گذشت و فداکاری، از خانواده مقتول تجلیل و قدردانی شد.