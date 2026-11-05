به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی آباده گفت: ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته است که با متوسط عملکرد ۴۵ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود که امسال بیش از ۲۷ هزار تن محصول وارد بازار مصرف شود.

محمد حسین خسروی افزود:برداشت این محصول که یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار‌ها است، این روز‌ها با فعالیت گسترده کشاورزان در حال انجام است.

او ادامه داد: استفاده از ارقام اصلاح‌شده و کود‌های آلی و ریزمغذی، کنترل علف‌های هرز، رعایت عملیات به‌زراعی و اجرای آبیاری تحت فشار باعث شده است تا مزارع این منطقه از نظر کمیت و کیفیت تولید در وضعیت بسیار مناسبی قرار گیرد.

کارشناس جهاد کشاورزی آباده نیز با اشاره به ارقام کشت‌شده بیان کرد: عمده ارقام سیب‌زمینی در شهرستان آباده شامل اسپیریت، جیلی، بامبا، سانته و برن هستند که در این میان اسپیریت از محبوبیت بالاتری برخوردار است چرا که مقاومت بیشتری نسبت به آفات و بیماری‌ها دارد و از کیفیت خوبی نیز بهره‌مند است.

یزدان‌پناه افزود: دشت کلوان بیشترین سطح کشت سیب‌زمینی را در شهرستان آباده به خود اختصاص داده است.

کارشناس مرکز جهاد کشاورزی کلوان نیز در این خصوص گفت: عمده کشت سیب‌زمینی در منطقه کلوان انجام می‌شود که به طور میانگین ۴۵ تن در هر هکتار برداشت می‌شود و ارقام کشت‌شده معمولاً بامبا، سانته، آگریا و جیلی هستند.

شمشیری در ادامه بیان کرد: محصول تولیدی علاوه بر مصرف داخلی شهرستان آباده، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

برداشت سیب‌زمینی در شهرستان آباده تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود ۹ هزار تن سیب‌زمینی بذری نیز از ۵۰ هکتار اراضی کشاورزی برداشت شود.