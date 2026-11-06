استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، خواستار افزایش توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات روزهای آینده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، خواستار افزایش توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات روزهای همراه با بارش شد.

سیدمحسن صادقی در جلسه ستاد در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان زنجان بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز، تقویت تیم‌های واکنش سریع، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، آمادگی نیرو‌های امدادی و تهیه چک‌لیست عملیاتی برای دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تقویت اطلاع‌رسانی هشدار‌های هواشناسی، لایروبی مسیر‌های عبور سیلاب در روستاها، افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و نظارت بر مصرف گاز ادارات شد.

استاندار زنجان با تأکید بر لزوم نظارت بر اجرای مصوبات مدیریت بحران خاطرنشان کرد: آمادگی دستگاه‌ها باید در عمل و با اقدامات مؤثر برای کاهش خسارات و حفظ ایمنی مردم سنجیده شود.