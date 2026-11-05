به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی اصغر داداش پور گفت: از ابتدای فصل صید امسال ۱۵ مهر تاکنون، ۱۶۰ تن انواع ماهی استخوانی به ارزش ۱۷۳ میلیارد تومان از دریای کاسپین در گیلان صید شد.

وی با بیان اینکه ۸۲ درصد این میزان صید ماهی کفال تشکیل می‌دهد، افزود: حدود ۱۰ درصد ماهی سفید و ۸ درصد بقیه را ماهیان سوف تشکیل می‌دهد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: ۳ هزار و ۶۷۲ صیاد عضو ۴۸ شرکت تعاونی پره صیادی در آب‌های ساحلی دریای کاسپین در فصل صید امسال برای کسب روزی حلال تلاش می‌کنند.