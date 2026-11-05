بانک مرکزی انگلیس، در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بهره بانکی را افزایش داد و به ۴ درصد رساند، که به بالاترین میزان در بیش از سه سال اخیر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، بانک مرکزی انگلیس امروز پنج شنبه، بهره بانکی را افزایش داد و به ۴ درصد رساند و با بالاترین میزان در بیش از سه سال اخیر رساند و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، جنگ در خاورمیانه را مسوول این افزایش دانست.

رئیس بانک مرکزی انگلیس در نشست با خبرنگاران گفت: اخبار خوب از خاورمیانه می‌تواند خطر‌های تورمی را کاهش دهد. البته در ۴۸ ساعت گذشته شاهد نوساناتی بوده‌ایم. قیمت‌های عمده‌فروشی نفت خام برنت و گاز طبیعی در بریتانیا از ابتدای هفته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و به ترتیب به ۹۵ دلار و ۲۱۸ پنس به ازای هر ترم (واحد اندازه‌گیری گاز) رسیده است.

این نخستین افزایش بهره بانکی در انگلیس در بیش از ۳ سال گذشته است.

با این حال، بیلی هشدار می‌دهد که همچنان فشار تورمی قابل‌توجهی در راه است. او خاطرنشان کرد بازه زمانیِ مورد بررسی برای تعیین میزان افزایش بعدی قبوض انرژی در بریتانیا (که در ماه ژانویه اعمال می‌شود)، تا کم‌تر از دو هفته دیگر به پایان می‌رسد؛ بنابراین، این ارقام تا حدی بر اساس قیمت‌های بالای نفت و گاز در بازار عمده‌فروشی طی هفته‌های اخیر تعیین خواهند شد.

بیلی گفت: البته اگر همچنان اخبار خوبی درباره این مناقشه دریافت کنیم، خطر ایجاد فشار‌های تورمی بیش‌تر کاهش خواهد یافت. اگرچه سقف قیمت‌های تعیین‌شده توسط نهاد ناظر انرژی، آفجم (Ofgem) برای سه ماهه اول سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است، در چنین سناریویی، قطعاً شاهد قیمت‌های پایین‌تری در پمپ‌بنزین‌ها خواهیم بود.

او به خبرنگاران در لندن گفت: افزایش امروز نباید به عنوان نخستین گام در یک زنجیره طولانی و اجتناب‌ناپذیر از افزایش نرخ‌ها تلقی شود. چنین چیزی اجتناب‌ناپذیر نیست. اما تا زمانی که مناقشه در خاورمیانه حل و فصل نشود، بعید است که این آخرین افزایش نرخ بهره باشد.

رئیس بانک مرکزی انگلیس تورم در این کشور را متأثر از مجموعه‌ای از شوک‌ها می‌داند و استدلال می‌کند که در سال ۲۰۲۰، کم‌تر کسی پیش‌بینی می‌کرد که امروز در دنیایی زندگی کنیم که در آن، هم‌زمان جنگ‌های بزرگی در خاورمیانه و اروپا در جریان باشد.

تجاوز نظامی آمریکا و اسراییل علیه ایران که با سکوت یا همراهی کشور‌های اروپایی همراه شد بهای انواع کالا‌ها و خدمات را در این کشور‌ها افزایش داده است و به گفته اوسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا جنگ با ایران ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه به اتحادیه اروپا تحمیل کرده است.

دولت انگلیس نیز که به علت کسری شدید بودجه مقروض است اعلام کرد ناچار است سالانه حدود ۱۱ میلیارد پوند بهره برای بدهی هایش پرداخت کند.