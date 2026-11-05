

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امشب در میان استقبال باشکوه مردم شهیدپرور یزد وارد آستان مقدس امامزاده سیدجعفر (ع) شدند.

آیین استقبال رسمی از این شهدای والامقام از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد و پس از برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری، پیکر‌های مطهر شهدا از مسیر بلوار شهید پاکنژاد و میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امیرچقماق تشییع خواهد شد.

با برپایی معراج شهدا در میدان امیرچقماق، فرصتی فراهم شده است تا مردم در طول شبانه‌روز با حضور در این مکان، به زیارت پیکر‌های مطهر شهدا بروند و ادای احترام کنند.