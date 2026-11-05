از هزار و ۲۰۰ خادم و موکب‌دار هرمزگانی که در ایام اربعین حسینی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کردند، در مراسمی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: امسال ۵۶ موکب از هرمزگان در ایام اربعین حسینی به زائران خدمت‌رسانی کردند.

موسی مولاپرست افزود: از این تعداد، ۳۵ موکب در کشور عراق و ۲۱ موکب در مسیر‌های منتهی به مرز‌ها مستقر بودند.

وی با اشاره به فعالیت پنج موکب ویژه بانوان گفت: موکب‌های هرمزگان در شهر‌های سامرا، نجف، کاظمین و کربلا نیز از زائران پذیرایی کردند.

مولاپرست افزود: موکب شهید عراقی‌زاده نیز با راه‌اندازی هشت درمانگاه، در بخش‌های پزشکی و طب سنتی به زائران خدمات‌رسانی کرد.

مسئول بازرسی قرارگاه اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور نیز با اشاره به گستردگی فعالیت موکب‌ها در ایام اربعین گفت: در مجموع بیش از سه هزار موکب در کشور فعالیت دارند که حدود دو هزار موکب در کشور عراق و در قرارگاه‌های کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و مسیر نجف به کاظمین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

موسی امیدیان افزود: حدود هزار موکب نیز در قرارگاه‌های مرزی داخل کشور، از جمله تمرچین، شلمچه، چذابه، مهران و خسروی، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز از فعالیت موکب ۱۶۸ میناب در مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد و گفت: این موکب برای نخستین بار با هدف انعکاس مظلومیت دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و روایت جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به این مدرسه، در عمود ۱۶۸ برپا شد.

محسن رئیسی گودویی افزود: هدف از راه‌اندازی این موکب، رساندن ندای مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب به گوش جهانیان در اجتماع بزرگ اربعین بود.

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وی گفت: عوامل اجرایی این موکب به مدت هفت روز در محل حضور داشتند که پنج روز آن به فعالیت مستمر موکب اختصاص داشت و در این مدت، ارتباط‌های زنده با شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، صداوسیمای مرکز خلیج فارس و شبکه‌های بین‌المللی برقرار شد.