به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان از ادامه فعالیت سامانه سرد و بارشی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: بارندگی، وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ از پیامد‌های فعالیت این سامانه است.

محمد دادرس با بیان اینکه روز شنبه همزمان با بارش باران، وزش باد جنوبی را هم در استان خواهیم داشت، افزود: از روز یکشنبه با تشدید بارندگی‌ها و کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما، بارش برف در مناطق کوهستانی استان آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: شرایط دریای خزر در گیلان تا اواسط هفته آینده برای صید وفعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.