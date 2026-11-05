مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ۶۸۴ واحد تولیدی در استان از اول سال جاری تا پایان مهرماه مورد بازدید و پایش قرار گرفت و برای ۲۳۵ واحد آلاینده اخطاریه زیست محیطی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد خداپرست روز پنجشنبه با اشاره به ۱۱۸ مورد نمونه‌برداری از واحد‌های صنعتی، ۴۵ مورد پایش پسماند‌های پزشکی و ۷۴ مورد نمونه‌برداری از منابع آبی استان افزود: بر اساس گزارش‌های کارشناسی و سوابق پایش خوداظهاری و غیرخوداظهاری صنایع، ۳۱ واحد آلاینده در استان شناسایی و در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تذکرات لازم به مسئولان واحد‌های تولیدی و صنعتی آلاینده داده شده تا در اسرع وقت نسبت به رفع آلایندگی محیط زیست اقدام کنند، اظهار کرد: تاکنون چهار واحد پلمب شده و پیگیری‌های لازم تا رفع کامل معضل به وجود آمده و تا حصول نتیجه استاندارد بر اساس پارامتر‌های زیست محیطی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در خصوص نحوه شناسایی و تعیین صنایع مشمول بیان کرد: پس از تهیه گزارش کارشناسی توسط کارشناسان ادارات تابعه و نمونه‌برداری‌های انجام شده توسط آزمایشگاه اداره کل و یا آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و تحلیل آنها، مطابق "دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده" ابلاغی از سوی سازمان متبوع مراتب در کمیته عوارض آلایندگی طرح و نسبت به درج نام واحد در فهرست صنایع آلاینده اقدام می‌شود.

خداپرست اضافه کرد: صنایعی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محسوب می‌شوند، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی (مالیات سبز) خواهند بود که توسط سازمان امور مالیاتی از این واحد‌ها اخذ می‌شود.

وی ادامه داد: واحد‌هایی که حد مجاز و استاندارد محیط زیست را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم، یک و یک و نیم درصد به ماخذ فروش یا درآمد ارائه خدمات حسب مورد مشمول مالیات سبز می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: اخذ عوارض آلایندگی (مالیات سبز) از واحد‌های آلاینده علاوه بر پاک کردن محیط زیست و کمک به ارتقای استاندارد واحد‌های تولیدی، باعث افزایش انگیزه تولید کنندگان برای بهبود محیط زیست می‌شود.

خداپرست افزود: اگر واحدی در دوره قبل آلاینده بوده، به شرط انجام اقدامات اصلاحی و تأیید کارشناسان بازدید کننده نسبت به حذف نام آن واحد از فهرست مزبور اقدام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر واحد‌های تولیدی و صنعتی و اطلاع از آخرین وضعیت زیست‌محیطی و آلایندگی آنها و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در زمینه فعالیت صنایع مزاحم، اظهار کرد: ادارات و نمایندگی‌های محیط زیست در استان موظف هستند دقت لازم را در معرفی صنایع آلاینده به عمل آورده و بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر ضرورت صیانت همه‌جانبه از منابع محیط زیست و سلامت عمومی شهروندان بیان کرد: نظارت مستمر و پایش دقیق فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در استان از اولویت‌های اداره کل است و هیچ کوتاهی در زمینه رعایت استاندارد‌های زیست محیطی پذیرفته نخواهد شد.