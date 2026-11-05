لیگ برتر کشتی فرنگی؛ برد فولاد مبارکه سپاهان مقابل رعد کاشان

هفته سوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی، امروز به میزبانی سالن ایزی‌پایپ شهر کاشان برگزار شد.