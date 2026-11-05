لیگ برتر کشتی فرنگی؛ برد فولاد مبارکه سپاهان مقابل رعد کاشان
هفته سوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی، امروز به میزبانی سالن ایزیپایپ شهر کاشان برگزار شد.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم فولاد مبارکه سپاهان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۳ – محمدرضا توکلیان ۳ (برتری با نماینده رعد ارتش)
۶۰ کیلوگرم: میلاد رضانژاد ۱۰ – محمدحسین غلامرضایی ۵
۶۳ کیلوگرم: امیررضا دهبزرگی ۶ – حسین اکبری ۱
۶۷ کیلوگرم: میثم دلخانی ۴ – محمد اسکندری ۲
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان ۱ – امیررضا عیسیوند ۳
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانینژاد ۱ – علیرضا ظهیر شاهآبادی ۱ (برتری با نماینده سپاهان)
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۱۰ – سیدعلی عزیزی صفر
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۳ – ابوالفضل سپهوند ۱
۹۷ کیلوگرم: شایان حبیبزارع ۴ – حسین بالی ۳
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی ۴ – یوسف مجنون ۲