به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در این پیام گفت: فرهنگ عمومی حقیقتی جاری در متن زندگی مردم است که از مناسبات خانوادگی و اجتماعی تا اخلاق اداری، مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، سبک زندگی، حفظ حقوق عمومی و تعاملات روزمره شهروندان را در بر می‌گیرد.

در بخش دیگر از این پیام آمده است: تعالی فرهنگ عمومی نیازمند نگاهی جامع، آینده‌نگر، مسئله‌محور و مبتنی بر مشارکت واقعی مردم است و چهاردهم آبان‌ماه، روز فرهنگ عمومی، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در مسئولیت‌های فرهنگی، ارزیابی عملکرد نهاد‌های متولی و بازشناسی ظرفیت‌های عظیم مردمی در اعتلای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است.

وی در بخشی دیگر از پیام افزود: استان هرمزگان با برخورداری از پیشینه درخشان تاریخی، تنوع فرهنگی و قومی، میراث غنی دینی و اجتماعی و ظرفیت ارزشمند همزیستی برادرانه شیعه و اهل سنت، از جایگاهی ممتاز در منظومه فرهنگی کشور برخوردار است.

صیانت از این سرمایه‌های هویتی، تقویت فرهنگ وحدت و همدلی، پاسداشت سنت‌های اصیل بومی و انتقال ارزش‌های معنوی و اخلاقی به نسل جوان، ضرورتی راهبردی برای آینده این استان به شمار می‌رود.

آیت الله عبادی زاده افزود: امروز یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت فرهنگی، عبور از اقدامات مقطعی و رویکرد‌های صرفاً مناسبتی به سمت برنامه‌ریزی منسجم، تحول‌آفرین و قابل ارزیابی است که باید با شناخت دقیق تحولات اجتماعی، نیاز‌های نسل جدید و مسائل واقعی جامعه، منابع و امکانات خود را در مسیر ارتقای شاخص‌های فرهنگ عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار گرفت.

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نماینده ولی فقیه گفت: خانواده‌ها، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، تشکل‌های مردمی و رسانه‌ها و هنرمندان ارکان اصلی شکل‌گیری و تقویت فرهنگ عمومی هستند که بهره‌گیری از ظرفیت این نهادها، به‌ویژه نقش‌آفرینی جوانان و نخبگان فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریانی فراگیر، امیدآفرین و تمدن‌ساز در جامعه باشد.