در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی تشدید بارش‌ها از بعدازظهر فردا، تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان البرز، از جمله پلیس راه، راهداری و شهرداری‌ها، در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز, مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: با توجه به احتمال بارش شدید باران و برف، ریزش سنگ، سیلابی شدن مسیل‌ها و لغزندگی جاده‌ها، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی پیش‌بینی شده است.

محمدرضا فلاح‌نژاد از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در محور کرج ـ کندوان، روستاهای بخش چندار، شهر جدید هشتگرد، محور طالقان، دروان، نوجان و خوارس خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به احتمال کاهش دید رانندگان و آب‌گرفتگی معابر تأکید کرد: کوهنوردان، طبیعت‌گردان و گردشگران نیز از بعدازظهر فردا تا پایان فعالیت سامانه بارشی از حضور درجاده ها ، ارتفاعات و مناطق کوهستانی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: در شرایط ضروری، تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی و عشایری در معرض خطر سیل نیز پیش‌بینی شده است.

فلاح‌نژاد با اشاره به ضرورت حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی گفت: گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و شبکه‌های آب و گاز باید در برابر کاهش دما، سیلاب، تندباد، گردوخاک و بارش‌های رگباری محافظت شوند.

وی رعایت استانداردهای ایمنی در استفاده از وسایل گرمازا و گازسوز و حفاظت از شبکه‌ها و تأسیسات آب در برابر یخ‌زدگی، به‌ویژه در مناطق سردسیر را ضروری دانست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: کنترل تهویه، دما و رطوبت در گلخانه‌ها، واحدهای مرغداری و دامداری و همچنین محافظت از تأسیسات و سامانه‌های آبیاری تحت فشار در برابر سرمازدگی باید در دستور کار بهره‌برداران قرار گیرد.

فلاح‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و باران از جمعه تا یکشنبه و کاهش پنج تا هشت درجه‌ای دمای هوا گفت: شهروندان ضمن آمادگی برای تغییرات جوی، در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی تأسیسات و لوله‌های آب در نظر بگیرند.

وی در پایان از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها در زمان بارندگی خودداری کنند.

استان البرز هم‌اکنون تحت تأثیر هشدار سطح زرد هواشناسی قرار دارد و از بعدازظهر فردا با تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی در استان اعمال خواهد شد.