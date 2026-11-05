یک منبع آگاه به شبکه المیادین گفته سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره موضوع پایان جنگ گفت‌وگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در کرملین دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سرلشکر محسن رضایی پیام رهبر معظم انقلاب را به آقای پوتین تقدیم کرد.

یک منبع آگاه به شبکه المیادین گفته سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره موضوع پایان جنگ گفت‌وگو کرده است.

ایران پیشتر تاکید کرده است تا زمان تحقق کامل شروط هفت‌گانه خود، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد و هیچ‌گونه مذاکره‌ای در این زمینه انجام نخواهد شد.