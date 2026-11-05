به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در پی درگذشت دکتر علی اصغر فانی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر ناگوار و اندوه‌بار درگذشت استاد برجسته، دلسوز و چهره ماندگار جامعه تعلیم‌وتربیت کشور، برادر ارجمند «دکتر علی‌اصغر فانی»، موجب تأسف و تألم فراوان این‌جانب و آحاد جامعه بزرگ فرهنگیان گردید.

آن فقید سعید، عمر بابرکت خویش را از نخستین گام‌ها در سنگر مقدس تدریس و معلمی تا عالی‌ترین مدارج علمی و مدیریتی، وقف بالندگی فرزندان این مرزوبوم و اعتلای جایگاه آموزش‌وپرورش نمود. حضور مؤثر، دلسوزانه و خردورزانه آن مرحوم در جایگاه‌های گوناگون خدمت به‌ویژه در جایگاه خطیر وزارت آموزش‌وپرورش، عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش و سال‌ها تدریس در مدرسه و دانشگاه منشأ برکات و یادگار‌های مدیریتی و تربیتی ماندگاری شد که تا همیشه در حافظه نظام تعلیم‌وتربیت کشور زنده خواهد ماند.

بی‌تردید اهتمام خستگی‌ناپذیر ایشان به بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی بویژه در مناطق محروم، نگاه ژرف و پژوهش‌محور به مسائل تربیتی و پایبندی همیشگی به آموزه‌های دینی و اخلاقی، الگویی شایسته و الهام‌بخش برای همه خدمتگزاران این عرصه به‌شمار می‌رود. بی‌گمان پاداش عمری مجاهدت در مسیر هدایت، تربیت نسل‌ها و خدمت مخلصانه به میهن، نزد پروردگار متعال محفوظ و مأجور خواهد بود.

این‌جانب ضایعه فقدان این استاد فرزانه و مدیر خدوم را به بیت شریف، مکرّم و عزادار ایشان، بازماندگان معزز، همکاران، شاگردان، اساتید دانشگاهی و جامعه بزرگ و پرافتخار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از پیشگاه پروردگار رحمان، برای آن سفرکرده نیک‌نام، رحمت بی‌کران الهی، رضوان و هم‌نشینی با صالحان و اولیای الهی و برای بازماندگان خصوصاً خانواده مکرم، صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت دارم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش‌وپرورش