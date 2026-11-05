به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سازمان راهدرای وحمل ونقل جاده‌ای در اطلاعیه‌ای به رانندگان اعلام کرد در راستای اجرای قوانین و مقررات بالادستی، حفظ و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور، از ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ رانندگانی که اقدام به جابه‌جایی کالا بدون بارنامه معتبر کنند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» خواهند شد.

بر این اساس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل جاده‌ای، نسبت به شناسایی ناوگان دارای بار فاقد بارنامه، اقدام کرده و عوارض مربوطه، به حساب ناوگان مشمول لحاظ خواهد شد.

بدیهی است، در صورت نبود پرداخت به موقع عوارض مربوطه، محدودیت‌هایی در خصوص ادامه فعالیت و نیز ارایه خدمات به اینگونه ناوگان لحاظ می‌شود.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای علاوه بر قدردانی از همراهی تمامی مالکان ناوگان حمل‌ونقل باری و رانندگان خدوم و زحمتکش کشور، تأکید می‌کند پیش از آغاز هرگونه عملیات بارگیری و جابه‌جایی کالا، برای دریافت بارنامه رسمی از مبادی مربوطه اقدام کنند، تا از بروز تبعات قانونی و تحمیل عوارض مربوطه جلوگیری شود.