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رانندگان و مالکان ناوگان حملونقل بار برونشهری درصورت نبود بارنامه معتبر مشمول پرداخت عوارض جبران خسارت وصدمات وارده به راهها میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سازمان راهدرای وحمل ونقل جادهای در اطلاعیهای به رانندگان اعلام کرد در راستای اجرای قوانین و مقررات بالادستی، حفظ و صیانت از زیرساختهای جادهای و ارتقای ایمنی شبکه راههای کشور، از ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ رانندگانی که اقدام به جابهجایی کالا بدون بارنامه معتبر کنند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راهها» خواهند شد.
بر این اساس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با استفاده از تجهیزات و سامانههای هوشمند پایش و کنترل جادهای، نسبت به شناسایی ناوگان دارای بار فاقد بارنامه، اقدام کرده و عوارض مربوطه، به حساب ناوگان مشمول لحاظ خواهد شد.
بدیهی است، در صورت نبود پرداخت به موقع عوارض مربوطه، محدودیتهایی در خصوص ادامه فعالیت و نیز ارایه خدمات به اینگونه ناوگان لحاظ میشود.
سازمان راهداری و حملونقل جادهای علاوه بر قدردانی از همراهی تمامی مالکان ناوگان حملونقل باری و رانندگان خدوم و زحمتکش کشور، تأکید میکند پیش از آغاز هرگونه عملیات بارگیری و جابهجایی کالا، برای دریافت بارنامه رسمی از مبادی مربوطه اقدام کنند، تا از بروز تبعات قانونی و تحمیل عوارض مربوطه جلوگیری شود.