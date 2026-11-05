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رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، در نشست مجمع عمومی انجمن قرآنپژوهی قم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن معرفی سامانه جدید «گفتوگو با اندیشههای رهبر شهید انقلاب»، بر ضرورت تربیت پژوهشگران میانرشتهای مسلط به فناوری و علوم دینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در نشست هماندیشی انجمن قرآنپژوهی حوزههای علمیه، به تشریح نقش راهبردی هوش مصنوعی و علوم انسانی دیجیتال در تحول پژوهشهای قرآنی پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت عبور از مدلهای سنتی و ایجاد تلاقی میان دانش عمیق اسلامی و فناوریهای نوین، از راهاندازی سامانه «گفتوگو با اندیشههای رهبر شهید انقلاب خبر داد.