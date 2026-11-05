رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، در نشست مجمع عمومی انجمن قرآن‌پژوهی قم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن معرفی سامانه جدید «گفت‌و‌گو با اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب»، بر ضرورت تربیت پژوهشگران میان‌رشته‌ای مسلط به فناوری و علوم دینی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در نشست هم‌اندیشی انجمن قرآن‌پژوهی حوزه‌های علمیه، به تشریح نقش راهبردی هوش مصنوعی و علوم انسانی دیجیتال در تحول پژوهش‌های قرآنی پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت عبور از مدل‌های سنتی و ایجاد تلاقی میان دانش عمیق اسلامی و فناوری‌های نوین، از راه‌اندازی سامانه «گفت‌و‌گو با اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی مرکز نور، از آماده‌سازی نرم‌افزار آثار آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی شامل ۲۸۰ جلد از آثار ایشان خبر داد و بر اهمیت تربیت نسل جدیدی از پژوهشگران که همزمان متخصص علوم دینی و فناوری باشند، تأکید کرد.