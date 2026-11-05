تیم بسکتبال گلنور اصفهان در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور، در سالن مخابرات میزبان استقلال تهران بود و در نهایت با نتیجه ۷۱ بر ۶۱ بازی را به میهمان خود واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور تیم بسکتبال گلنور اصفهان در سالن مخابرات میزبان استقلال تهران بود که در این رقابت‌ها در مرحله اول گلنور اصفهان با امتیاز ۱۳ بر ۲۰، مرحله دوم ۱۲ بر ۲۰، مرحله سوم ۱۷ بر ۱۶ و مرحله چهارم ۱۵ بر ۱۹ و در نهایت استقلال تهران با کسب امتیاز ۷۱ بر ۶۱ توانست گلنور اصفهان را شکست دهد.