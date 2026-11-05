به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در دیدار با شکیبی نسب رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور، بر اجرای مصوبات دولت در حوزه توسعه بنادر استان، احیای خلیج گرگان و حمایت از صیادان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های بندرترکمن و بنادر استان گفت: گلستان با برخورداری از زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، فرودگاهی و منطقه آزاد، ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت و ترانزیت در دریای خزر دارد و باید سهم شایسته‌ای از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های حوزه دریایی کشور داشته باشد.

استاندار گلستان همچنین خواستار تسریع در اجرای طرح احیای خلیج گرگان، نوسازی شناورهای صیادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی بندر چوب شد.

طهماسبی با اشاره به نقش مهم گلستان در تأمین کالاهای اساسی کشور، افزود: توسعه بنادر استان می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، به افزایش ظرفیت‌های صادراتی و ترانزیتی کشور در حاشیه دریای خزر کمک کند.

محمد شکیبی نسب،معاون وزیر راه و‌ شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و‌ دریانوردی گفت: متعهد به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در سواحل گلستان هستیم؛یک ماه آینده جلسه بررسی ارزیابی طرح‌های احیای خلیج گرگان، ساماندهی سواحل برگزار خواهد شد.