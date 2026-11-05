دو موضوع پیام حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و چگونگی مواجهه با آمریکا در شرایط تحولات سیاسی این کشور، محور گفت‌وگوی خبرنگار ما با شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه مهاباد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه تجمع‌های شبانه مردم مهاباد، خبرنگار ما این بار با طرح پرسش‌هایی درباره پیام حضور مردم در راهپیمایی روز ۱۳ آبان و تحولات سیاسی اخیر آمریکا، به میان شرکت‌کنندگان رفت.

شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و کاهش موقعیت سیاسی ترامپ این پرسش را فضای سیاسی پر رنگ کرد که آیا نتیجه انتخابات آمریکا و تضعیف موقعیت سیاسی ترامپ می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر سیاست‌های این کشور در قبال ایران باشد؟ و آیا در چنین شرایطی، مذاکره با آمریکا و دادن امتیاز به این کشور می‌تواند منافع ملی کشور را تأمین کند؟

از سوی دیگر، حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و تداوم تجمع‌های شبانه، این پرسش را پیش روی شرکت‌کنندگان قرار داد که این حضور چه پیامی برای دولت آمریکا و دیگر دشمنان ایران دارد و تا چه اندازه می‌تواند نشان‌دهنده موضع مردم در قبال فشار‌ها و تهدید‌های خارجی باشد.