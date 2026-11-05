استقرار مدرسه انرژی اتمی و دپارتمان المپیاد از مصوبات نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان، عملکرد این استان در زمینه شناسایی و حمایت از بازماندگان از تحصیل را مطلوب ارزیابی کرد.

احمد محمودزاده با اشاره به اختصاص بسته‌های ویژه به دانش‌آموزان نیازمند، افزود: استقرار مدرسه انرژی اتمی و دپارتمان المپیاد برای سال تحصیلی آینده در استان مرکزی از مصوبات این نشست بود.

او همچنین از پیگیری اجرای سند تحول بنیادین در قالب مدرسه تراز در سراسر استان خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، تربیت دانش‌آموزانی در تراز انقلاب اسلامی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مسائل و مشکلات این مدارس، تسهیلات، واگذاری زمین، شهریه، ارتقای کیفیت آموزشی و فعالیت‌های پرورشی و تربیتی را از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.

استاندار مرکزی نیز در این نشست بر تداوم شناسایی بازماندگان از تحصیل و پیگیری اقدامات اجرایی و قضایی مرتبط با این موضوع تأکید کرد.

مهدی زندیه‌وکیلی گفت: باید با جدیت روند شناسایی و تعیین تکلیف این افراد دنبال شود تا هیچ دانش‌آموزی که امکان تحصیل دارد، به دلیل کوتاهی یا موانع قابل رفع از آموزش بازنماند.

او با اشاره به نقش مدارس غیردولتی در تأمین بخشی از ظرفیت آموزشی استان، افزود: باید با نگاه حمایتی، زمینه فعالیت و توسعه این مدارس فراهم شود.