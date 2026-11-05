تیم نام‌آوران مشهد در دیدار معوقه هفته نخست لیگ برتر هندبال مردان، با شکست هپکو اراک به اولین پیروزی خود در فصل جاری دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار معوقه هفته نخست سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان، امروز (۱۴ آبان) میان دو تیم نام‌آوران مشهد و هپکو اراک برگزار شد.

این دیدار که در دقایق ابتدایی با رقابتی نزدیک و پایاپای پیگیری می‌شد، به‌تدریج با برتری تیم نام‌آوران مشهد همراه شد و در نهایت شاگردان ربانی‌کیا موفق شدند با نتیجه ۲۸-۲۵ به پیروزی دست پیدا کنند.

با این نتیجه، تیم نام‌آوران مشهد نخستین برد خود در فصل جاری لیگ برتر را به ثبت رساند و در جدول رده‌بندی دو امتیازی شد. هپکو اراک نیز همچنان بدون امتیاز به کار خود در این رقابت‌ها ادامه می‌دهد.