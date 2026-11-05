به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سمفونی زنگ فردا، روایت مظلومیت دانش‌آموزان شهید لامرد، در شیراز رونمایی شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تلاش آموزش و پرورش فارس برای روایت مظلومیت کودکان لامرد در قالب این کار هنری شایسته قدردانی است.

مصطفی آزکیش با بیان این که از این پس تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با تاکید بر بخش‌های مختلف مقاومت، ایستادگی و دین و میهن ادامه پیدا می‌کند افزود: ازین پس در برنامه‌های مختلف آموزشی و پرورش ، جشنواره‌هایی با موضوعات کودکان لامرد و میناب گنجانده خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: سمفونی زنگ فردا به سفارش این اداره کل توسط ارکستر سمفونیک فارس، تنها ارکستر سمفونی استانی ایران ساخته و اجرا شده است.

محسن کلاری با بیان اینکه صد نوازنده، گروه کر و خواننده در ساخت این قطعه سهیم بوده اند افزود: این قطعه به ۶۸۰ دانش آموز و ۷۸ معلم شهید کشورمان در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه تقدیم شده است .

ارکستر سمفونیک فارس، قطعه زنگ فردا را در چهل دقیقه به رهبری ابراهیم بذرافکن و با سروده علی محمد محمدی اجرا کرده است.





