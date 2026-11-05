سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان با تأکید بر آمادگی تیمش برای دیدار مقابل فولاد خوزستان گفت: با حمایت هواداران یزدی و تلاش بازیکنان، به دنبال کسب سه امتیاز و رقم زدن شادی برای مردم استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: فولاد تیمی ریشه‌دار و پرافتخار در فوتبال ایران است که سابقه قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را دارد.

وی افزود: این تیم از کادر فنی توانمند و بازیکنان باتجربه‌ای برخوردار است و پیروزی مقابل پرسپولیس نیز نشان‌دهنده کیفیت و توانایی‌های فولاد است.

سرمربی چادرملو اردکان با بیان اینکه دیدار پیش‌رو مسابقه دشواری خواهد بود، تصریح کرد: برای تک‌تک لحظات بازی برنامه داریم و بازیکنان به‌خوبی می‌دانند که برای کسب سه امتیاز باید با تمام توان در زمین حاضر شوند.

اخباری همچنین با قدردانی از حمایت هواداران یزدی ابراز امیدواری کرد با پیروزی در این دیدار، شادی را به مردم استان هدیه کنند.

وی در ابتدای این نشست نیز درگذشت حمید علیدوستی، مدیر فنی فقید تیم و استاد حبیبی را تسلیت گفت و این ضایعه را به جامعه فوتبال، ورزش و هنر تسلیت عرض کرد.

تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، فردا ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.