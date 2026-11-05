به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمید موحد ،رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت: در این مسابقات چابکسواران با ۶۱راس اسب از نژاد های ترکمن ، دوخون وتروبرد، در سه روز متوالی در ۷دور۱۰۰۰، ۱۲۰۰و۱۵۰۰متری در مجموعه سوارکاری آق قلا باهم رقابت کردند.

در پایان این هفته از رقابت‌ها محمد علی ایری با اسب تیرداد فیروزی ، شهرام بهادری با پناه ترکان ،محمد خوجملی با اوزای ،

کمال دالیجه عطا با آلتون سیتی ، میکائیل پیل با تن گل بانو کلاته ،مومن بهادر با باراخت شورچه ،نورمحمد بهادر با بای بای ون

عنوان‌های نخست دورهای مختلف این هفته از مسابقات را کسب کردند.

در پایان این هفته از مسابقات۳ میلیارد تومان جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎های برتر این هفته تعلق گرفت.