به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در آخرین برنامه سفر یک روزه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به گیلان، هم اکنون نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری در حال برگزاری است.

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز به‌صورت ارتباط زنده تصویری در این نشست حضور دارد.

استاندار گیلان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گیلان گفت: توسعه کریدورهای تجاری شمال به جنوب و شرق به غرب، بسیار قابل توجه است ، بندر انزلی، بندر آستارا و مسیرهای ارتباطی موجود می‌توانند نقش مهمی در اتصال ایران به کشورهای منطقه، از جمله گرجستان و تفلیس، ایفا کنند.

هادی حق شناس افزود: اختلال ایجادشده در تنگه هرمز نیز می‌تواند اهمیت مسیرهای جایگزین و ظرفیت‌های تجاری دریای خزر را بیش از گذشته نمایان کند.

پیش از جنگ ۱۲ روزه، حدود یک‌پنجم کالاهای اساسی کشور از طریق دریای خزر تأمین می‌شد، اما امروز این سهم به حدود یک‌سوم رسیده اس..

وی با بیان اینکه گیلان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید نیز دارد، گفت : این استان دومین تولیدکننده مرغ کشور است و سالانه حدود ۳۳۰ هزار تن تولید دارد و بخشی از نهاده‌های دامی که پیش‌تر از بنادر جنوبی وارد می‌شد، اکنون از مسیر شمال تأمین می‌شود و این موضوع به تقویت زنجیره تأمین کمک کرده است و البته برای استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها، باید زیرساخت‌های بندری تقویت شود تا زمان انتظار کشتی‌ها کاهش یابد، سرعت تخلیه و تحویل کالا افزایش پیدا کند و هزینه‌های دموراژ (توقف کشتی‌ها) کاهش یابد.

استاندار گفت: در ماه‌های گذشته افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا نیز مشهود بوده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه حمل هر کیلوگرم بار از بندر انزلی به آستارا از حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار به ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار رسیده است.

هادی حق شناس افزود: آمارهای تجارت خارجی نیز بیانگر جایگاه مهم مرزهای شمالی کشور است و در نیمه نخست امسال، آستارا در میان ۳۳ مرز رسمی و غیررسمی کشور، در واردات رتبه سوم، در صادرات رتبه چهارم و در ترانزیت رتبه پنجم را کسب کرده است.

وی افزود: بیش از ۶ میلیون تن کالا از مسیر مرزهای خزر، بندر انزلی و آستارا وارد کشور شده و واردات از این مسیرها بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است در شرایطی که تجارت در برخی مناطق کشور با کاهش روبه‌روست، بنادر شمالی و به‌ویژه بنادر گیلان روند افزایشی را تجربه می‌کنند.

استاندار گفت: گیلان در بخش صنعت نیز توانمندی‌های مهمی دارد؛ این استان در تولید محصولات سلولزی رتبه دوم، در صنایع داروسازی رتبه پنجم و در صنایع فولادی رتبه هفتم کشور را دارد.

وی گفت: سالانه بیش از ۶ میلیون تن فولاد در استان تولید می‌شود و بخشی از مواد اولیه از کشورهای دیگر وارد و در واحدهای صنعتی گیلان به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مانند نورد و پروفیل، تبدیل می‌شود؛ محصولاتی که هم در داخل کشور مصرف می‌شوند و هم قابلیت صادرات دارند و هدف این است که ارزش افزوده این فعالیت‌ها در داخل استان ایجاد شود.

استاندار افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گیلان، به‌ویژه منطقه منجیل، ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد.

این منطقه از انرژی باد، خورشید و منابع آبی برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های توسعه انرژی‌های نو تبدیل شود.

حق شناس افزود: با این حال، ظرفیت تولید نیروگاه‌های بادی موجود به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و برخی نیروگاه‌هایی که امکان تولید ۱۵ مگاوات برق دارند، اکنون تنها حدود ۴ مگاوات تولید می‌کنند.

وی گفت: در همین سفر، موضوع استفاده از این ظرفیت‌ها با سازمان انرژی‌های نو و مجموعه‌های مرتبط مطرح شده است تا زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فراهم شود و البته گیلان به دلیل شرایط اقلیمی و میزان تابش مستقیم خورشید، محدودیت‌هایی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و به‌طور متوسط حدود پنج تا شش ساعت تابش مستقیم خورشید در روز دریافت می‌کند.

با وجود بارندگی مناسب در جنوب استان، به دلیل نبود آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح منابع آب، بخش زیادی از این آب به سمت دریا هدایت می‌شود و عملاً از دسترس خارج می‌شود.

گاهی حتی در شهر رشت نیز با کمبود آب شرب مواجه هستیم که امیدواریم در سفر اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با بررسی مسائل استان در هفته‌های گذشته، تکمیل و احداث سدهای گیلان در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرد.

گیلان حدود ۴۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی منحصربه‌فرد دارد و ۹۶ درصد چای کشور در این استان تولید می‌شود؛ سهم مازندران نیز چهار درصد است.

از هر سه کیلوگرم چای مصرفی در کشور، یک کیلوگرم تولید داخل و دو کیلوگرم وارداتی است ، در دو سال گذشته، با پیگیری دکتر عارف و همراهی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای، سیاست جدیدی در زمینه واردات چای در پیش گرفته شد؛ بر این اساس، کارخانه‌های چای‌سازی به ازای هر کیلوگرم چای تولیدی، مجاز به واردات یک کیلوگرم چای شدند.

اجرای این سیاست موجب شد امسال و سال گذشته مشکل خرید تضمینی و فروش برگ سبز چای در گیلان نداشته باشیم و چایکاران نیز حدود ۹۰ درصد مطالبات خود را دریافت کنند.

ادامه این سیاست می‌تواند به تقویت تولید داخلی و افزایش مزایای اقتصادی چایکاران منجر شود.

همچنین در دو سال گذشته، نوسان قیمت چای به حداقل رسیده است.در بخش برنج نیز شرایط مناسبی داریم.

وی افزود : گیلان همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج کشور است.در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز امسال شرایط متفاوتی رقم خورد، برخلاف سال‌های گذشته که صادرات کیوی با تأخیر آغاز می‌شد، امسال گیلان زودتر از مازندران صادرات این محصول را شروع کرد و تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن کیوی صادر شده است، خوشبختانه وضعیت اقتصادی کیوی‌کاران از نظر قیمت محصول نیز مناسب است، در بخش تولید گوشت مرغ نیز گیلان حدود ۱۰ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است.در حوزه آبزی‌پروری هم ظرفیت‌های قابل توجهی در استان وجود دارد و سالانه بیش از ۸۰ هزار تن انواع آبزیان در گیلان تولید می‌شود که در همین زمینه، با سازمان شیلات درباره توسعه پرورش ماهی در قفس در آب‌های شمال کشور مذاکره شده است تا این ظرفیت نیز در سواحل شمالی توسعه پیدا کند.

همچنین گیلان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری فعالیت گسترده‌ای دارد و از این نظر رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

هادی حق شناس افزود : یکی از موضوعات مهم استان، توسعه شهرک‌های صنعتی است. در حال حاضر گیلان ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی با مساحتی حدود ۳ هزار هکتار دارد که در این سفر پیش‌بینی شده است حدود هزار هکتار به ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان افزوده شود تا زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی و جلوگیری از خام‌فروشی فراهم شود.

استاندار افزود : یکی از مشکلات اساسی گیلان، موضوع حریم‌هاست ، ضوابط حریم راه‌ها و سایر محدودیت‌های قانونی که در استان‌های مرکزی اجرا می‌شود، در استان‌های شمالی نیز با همان شرایط اعمال می‌شود؛ در حالی که بافت سکونتگاهی و شرایط جغرافیایی این مناطق متفاوت است. در غرب و شرق استان، اجرای این ضوابط مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است؛ چراکه بسیاری از خانه‌ها و سکونتگاه‌ها چندین دهه در این مناطق وجود داشته‌اند ، بنابراین لازم است موضوع حریم‌ها با توجه به شرایط خاص استان‌های شمالی، به‌صورت کارشناسی و با راهکارهای متناسب بررسی شود.

وی گفت : آستارا یکی از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد اقتصادی گیلان است؛ شهری که به‌طور هم‌زمان از راه‌آهن، جاده و بندر برخوردار است و می‌تواند به یک مرکز مهم تجاری و ترانزیتی تبدیل شود، در نیمه نخست امسال، حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو از مرز آستارا تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت این مرز در مبادلات تجاری کشور است و تکمیل کنارگذرهای مسیرهای غرب و شرق استان، از جمله کنارگذر آستارا، تالش و انزلی، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشد.همچنین تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا از پروژه‌های مهم و راهبردی استان است که باید با جدیت دنبال شود.

استاندار افزود : گیلان از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است، در همین زمینه، توسعه پروازهای خارجی و تقویت ارتباطات هوایی با کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه و روسیه، می‌تواند به رونق گردشگری و اقتصاد استان کمک کند.

وی گفت : در دوره پس از جنگ رمضان نیز بیش از ۱۲۰ هزار مسافر خارجی وارد کشور شدند و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی می‌تواند سهم گیلان را از این ظرفیت افزایش دهد.

استاندار در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات دیرینه گیلان، موضوع فاضلاب و پساب شهری است؛ مشکلی که سال‌هاست با آن مواجه هستیم.گفت : از مجموع ۵۸ شهر استان، برای ۱۱ شهر تصفیه‌خانه فاضلاب در حال اجراست و در تعدادی از شهرها نیز این تأسیسات وجود دارد؛ اما بخش قابل توجهی از شهرهای استان همچنان فاقد زیرساخت مناسب تصفیه فاضلاب هستند که این مسئله با توجه به شرایط اقلیمی گیلان، اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به محیط زیست، منابع آب و اراضی کشاورزی را با خطر آلودگی مواجه می‌کند و بنابراین، ضروری است تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با تأمین اعتبارات لازم در اولویت قرار گیرد.

هادی حق شناس افزود : موضوع پسماند نیز یکی از چالش‌های جدی استان است که در این زمینه، هفت پهنه برای مدیریت پسماند پیش‌بینی شده و مطالعات و اقدامات لازم برای ساماندهی آن در حال انجام است ،راهکارهای مدیریت پسماند مشخص است؛ تفکیک زباله از مبدأ، پردازش و بازیافت، دفن اصولی پسماندهای غیرقابل بازیافت و تصفیه شیرابه‌ها.با این حال، برخی تصمیمات و قراردادهای گذشته، از جمله قراردادهای مربوط به زباله‌سوزها، مشکلاتی در اجرای طرح‌ها ایجاد کرده است، بنابراین، لازم است با بررسی دقیق تجربه‌های گذشته، راهکارهای عملی و اقتصادی برای حل این معضل در استان اجرا شود.

در ادامه این سخنان، مهم‌ترین درخواست‌های استان از دولت مطرح شد که عبارت‌اند از:

۱. تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا.

۲. تکمیل کنارگذرهای غرب و شرق استان، به‌ویژه کنارگذر آستارا، تالش و انزلی.

۳. لایروبی مسیرهای آبی و تالاب‌ها با هدف بهبود وضعیت آب و حفاظت از محیط زیست.

۴. توسعه و افزایش ظرفیت شهرک‌های صنعتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری.

۵. ساماندهی وضعیت پسماند و تسریع در اجرای طرح‌های مدیریت زباله.

۶. تقویت زیرساخت‌های مرزی، توسعه پایانه و ارتقای خدمات تجاری در مرز آستارا.

۷. تعیین تکلیف مشکلات مربوط به حریم‌ها و ارائه راهکار متناسب با شرایط استان‌های شمالی.

8 تقویت زیرساخت‌های درمانی و بیمارستانی

و یکی دیگر از مطالبات مهم گیلان، تقویت زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی است.

استاندار گیلان در ادامه گفت : جمعیت ثابت استان به‌تنهایی معیار مناسبی برای تعیین نیازهای درمانی گیلان نیست؛ چراکه در ایام مختلف سال، میلیون‌ها گردشگر و مسافر وارد استان می‌شوند و این موضوع فشار زیادی بر مراکز درمانی وارد می‌کند. برای نمونه، در ماه رمضان نیز صدها بیمار دیالیزی مهمان در استان خدمات درمانی دریافت کردند که

بیمارستان‌های قدیمی استان، از جمله بیمارستان‌های با قدمت بیش از یک قرن، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.اگرچه در حال حاضر پروژه‌هایی با ظرفیت حدود هزار تخت بیمارستانی در استان در دست اجراست، اما با توجه به جمعیت شناور و حجم بالای مسافران، این میزان پاسخگوی نیازهای درمانی گیلان نیست.

حق شناس افزود : در همین سفر نیز از یکی از پروژه‌های بیمارستانی بازدید شد و ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های درمانی مورد تأکید قرار گرفت که امیدواریم با حمایت دولت و اختصاص اعتبارات لازم، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی افزایش یابد و وضعیت سرانه تخت بیمارستانی گیلان به میانگین کشوری نزدیک‌تر شود.

استاندار در ادامه سخنان خود افزود : نکته پایانی که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، موضوع بازار رشت است، بازاریان تاکنون با استفاده از منابع و توان مالی خود برای بازسازی این بازار تلاش کرده‌اند و با توجه به حادثه آتش‌سوزی دی‌ماه که به سوختن حدود ۴۰۰ مغازه منجر شد، با پیگیری آقای دکتر قائم‌پناه مقرر شده است هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان و نمایندگان اصناف در دفتر ایشان برگزار شود. این موضوع نیز از جمله مسائل مهم استان است و امیدواریم با پیگیری دولت، به نتیجه مطلوب برسیم.

علیجانی رییس مجمع نمایندگان گیلان هم در این نشست گفت؛ پسماند ، آب و فاضلاب و آب شرب روستایی و راه ها و بحث درمان و پزشکی و وضعیت آموزشی موارد مهم استان است و با توجه به حوزه انتخابیه خود رودسر و املش سد مخزنی پلرود از جمله در خواست های مهم نیازمند مصوبات هیات دولت دانست.