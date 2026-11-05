به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال ساحلی دانش‌آموزی ایران از سوم آبان در زمین ساحلی سورو بندرعباس آغاز شده و تا سی‌ام آبان ادامه دارد.

بیستمین دوره رقابت‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال موسوم به ژیمنازیا، از ۱۲ تا ۱۷ آذر به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود و ۴۵ تیم در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی دانش‌آموزی پسران گفت: در مرحله نخست انتخابی تیم ملی پسران که در تهران برگزار شد، بیش از ۴۰ بازیکن از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند و پس از ارزیابی فنی، جسمانی و بررسی سوابق ورزشی، نفرات برتر شناسایی شدند.

عبدالرئوف بستگانی با اشاره به روند انتخاب بازیکنان افزود: در مرحله نخست، ورزشکارانی از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند که پس از غربالگری، بازیکنان مستعد شناسایی شدند.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمان، شش بازیکن با سابقه حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور و برخورداری از توانایی فنی مناسب به اردوی بندرعباس دعوت شدند.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی پسران، برخورداری از تجربه والیبال ساحلی، مهارت‌های تخصصی و شرایط فیزیکی مناسب را از مهم‌ترین معیار‌های انتخاب بازیکنان عنوان کرد و گفت: با توجه به تفاوت‌های فنی والیبال سالنی و ساحلی و زمان محدود آماده‌سازی، بازیکنانی انتخاب شدند که پیش از این در این رشته فعالیت داشته‌اند.

بستگانی همچنین انتخاب بندرعباس برای برگزاری اردو را متناسب با شرایط آب‌وهوایی محل برگزاری مسابقات و امکانات زمین ساحلی سورو دانست و افزود: شرایط دمایی، رطوبت و ارتفاع این منطقه از جمله عواملی بود که در انتخاب محل اردو مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دختران نیز محبوبه رنجبری، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی دانش‌آموزی زیر ۱۸ سال، از انتخاب شش بازیکن برای حضور در اردوی بندرعباس خبر داد.

وی گفت: پس از برگزاری اردوی انتخابی در تهران و ارزیابی بازیکنان در رقابت‌های رده سنی زیر ۱۸ سال، شش ورزشکار برای حضور در مرحله دوم اردو انتخاب شدند.

رنجبری با اشاره به آغاز تمرینات مشترک ملی‌پوشان با بازیکنان لیگ برتر والیبال ساحلی افزود: این برنامه با هدف افزایش سطح فنی و ارتقای آمادگی بازیکنان اجرا می‌شود.

وی سابقه فعالیت در والیبال ساحلی را از معیار‌های اصلی انتخاب بازیکنان عنوان کرد و گفت: با توجه به فرصت محدود آماده‌سازی، ورزشکارانی در اولویت قرار گرفتند که تجربه حضور در این رشته را داشته باشند.

سرمربی تیم ملی دختران همچنین با اشاره به نخستین اعزام برون‌مرزی تیم ملی والیبال ساحلی دانش‌آموزی دختران ایران افزود:امیدوارم ملی‌پوشان با ارائه بازی‌های مناسب بتوانند در جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها قرار بگیرند.

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بر اساس برنامه اعلام‌شده، پس از پایان اردوی بندرعباس، تمرینات ملی‌پوشان در تهران ادامه خواهد یافت و در نهایت دو بازیکن در هر بخش برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب می‌شوند.

تیم‌های منتخب والیبال ساحلی دانش‌آموزی ایران قرار است هشتم آذر به برزیل اعزام شوند تا در رقابت‌های جهانی ژیمنازیا ۲۰۲۶ به میدان بروند.