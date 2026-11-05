در آخرین روز از تظاهرات در فرانسه که به دعوت اتحادیه‌ها و با حمایت دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد، تنش‌هایی بین معترضان و نیرو‌های امنیتی ایجاد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش تصویری خبرگزاری فرانسه با انتشار تصویری در یوتیوب گزارش داد: در آخرین روز از تظاهرات در فرانسه که به دعوت اتحادیه‌ها و با حمایت دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد، تنش‌هایی بین معترضان و نیرو‌های امنیتی ایجاد شد و پلیس مقابل مغازه‌ای در گوشه خیابان ریوولی در مرکز پاریس، معترضی را بازداشت کرد. معترضان روزنامه‌نگار رسانه راست افراطی «فرونتیِز» را هو کردند و فریاد زدند: «گمشو!»

همچنین رسانه فرانسوی‌زبان لوپسایدر با انتشار تصویری در یوتیوب گزارش داد: دانش‌آموزان دبیرستانی به طور گسترده‌ای در اعتراضات سراسری امروز، ۵ نوامبر، حضور دارند و خیابان پر تردد ریوولی پاریس را مسدود کرده‌اند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد: نیرو‌های پلیس فرانسه به شلیک گاز اشک آور و پاشیدن آب به سوی معترضان در شهر لیون ادامه می‌دهند.