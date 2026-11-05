به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «وهاب پیرانی» مدیرکل دامپزشکی ایلام، گفت: با توجه به تعطیلی کشتارگاه صنعتی ایلام، شاهد افزایش کشتار غیرمجاز دام هستیم و این موضوع خطر انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام را از طریق مصرف گوشت و فرآورده‌های دامی فاقد نظارت بهداشتی افزایش داده است.

وی افزود: گوشت عرضه‌شده در مراکز غیرمجاز بدون معاینات بهداشتی و دامپزشکی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و می‌تواند ناقل بیماری‌هایی همچون تب کریمه کنگو و کیست هیداتیک باشد.

پیرانی تصریح کرد: با اشاره به افزایش عرضه غیرمجاز دام در حاشیه شهر ایلام، بر ضرورت راه‌اندازی مجدد کشتارگاه صنعتی و تشدید نظارت‌ها تأکید می‌کنم.

مدیرکل دامپزشکی ایلام همچنین هشدار داد: خطر ابتلا به تب مالت نیز وجود دارد و از شهروندان می‌خواهم از مصرف شیر خام خودداری کنند.