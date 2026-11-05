وزیر ورزش و جوانان در سفر به اسلامشهر، زمین چمن مصنوعی مجموعه ۷ هزار نفری شهدای این شهر را افتتاح کرد و عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی ۱۲ هزار مترمربعی در منطقه مسکن ملی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سفر وزیر ورزش و جوانان به اسلامشهر، زمین چمن مصنوعی مجموعه ۷ هزار نفری شهدای اسلامشهر افتتاح و عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی ۱۲ هزار مترمربعی در منطقه مسکن ملی آغاز شد.

این برنامه با حضور وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و مسئولان شهرستانی برگزار شد.