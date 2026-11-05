معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز اعتبار دو میلیون تومانی مرحله هفتم طرح «کارت امید مادر» برای مادران ۴۸۰ هزار و ۸۹۵ کودک متولدشده در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «یعقوب اندایش» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله هفتم اعتبار «کارت امید مادر» برای مادرانِ کودکانِ متولد شده در هفت ماهه نخست سال جاری واریز و از تاریخ ۱۲ آبان ماه قابل هزینه کرد است.

وی تصریح کرد: اعتبار ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولد شده در هفت ماهه نخست سال جاری (از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰)، در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول واریز شده که شامل ۴۸۰ هزار و ۸۹۵ کودک متولد شده در این بازه زمانی می‌شود.

اندایش افزود: سقف اعتبار کارت امید مادر، دو میلیون تومان به ازای هر فرزند متولدشده از فروردین سال جاری، فارغ از دهک درآمدی است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دریافت اطلاعات ماهانه کودکان متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، به صورت مستمر به حساب مادران مشمول، در تمام استان‌های کشور واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: مادرانی که در شش ماهه اول سال جاری صاحب فرزند شده‌اند و شناسنامه کودک را با تاخیر اخذ کرده‌اند و تاکنون اعتبار کارت امید مادر ایشان واریز نشده است، در صورت اخذ شناسنامه کودک برای هر ماه و به ازای هر فرزند اعتبار دو میلیون تومان به صورت یکجا دریافت می‌کنند.

اندایش افزود: مادران مشمول می‌توانند از اقلام مشتمل بر سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات)، پوشک بچه و شیرخشک با مراجعه به فروشگاه‌ها و داروخانه‌های طرف قرارداد، با هرکدام از کارت‌های بانکی مادر و یا ارائه شماره ملی مادر خرید کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خانوار‌های مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه‌های کاربردی بله، سروش پلاس و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش توضیح داد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی و جوانی جمعیت- مبنی بر حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور، با تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۵ به دنیا می‌آیند، تا پایان دو سالگی فرزند، مشمول طرح کارت امید مادر می‌شوند و این طرح در حال اجراء است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: طرح کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی و پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در حال اجراء است.