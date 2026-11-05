رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ۶ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) فعال در شهرستان میناب شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ محمد علی عزتی افزود: این ماینر‌ها در بازرسی از دو منزل مسکونی در شهرستان میناب کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالکان این دستگاه‌های غیرمجاز برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

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مردم در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت ماینر در استان مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس و یا شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.