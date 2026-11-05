وزیر امور خارجه در تماس با همتایان اردنی، سعودی و قطری درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه ۱۴ ابان ماه در تماس‌های تلفنی جداگانه با ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی و شیخ محمد بن عبدالرحمن، وزیر امور خارجه قطر، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در تماس با همتای اردنی خود، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت مادر وی، درباره تحولات منطقه‌ای نیز رایزنی کرد.